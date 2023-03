PETITES Espace Aragon Oissel Catégories d’Évènement: Oissel

PETITES Espace Aragon, 25 mars 2023, Oissel. PETITES Samedi 25 mars, 18h30 Espace Aragon Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 € Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante mais toxique, elle se lie d’amitié avec Alison, jeune mère immature, et se débat contre l’autorité de Nadine, une éducatrice aussi passionnée que désillusionnée. Ces rencontres vont bouleverser son destin… Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « resa.billetterie@ville-oissel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 61 17 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

