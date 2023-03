LA SYNDICALISTE Espace Aragon Oissel Catégories d’Évènement: Oissel

Seine-Maritime

LA SYNDICALISTE Espace Aragon, 25 mars 2023, Oissel. LA SYNDICALISTE 25 et 26 mars Espace Aragon Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 € Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français et subissait de violentes pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… Est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ? Un thriller haletant sur un scandale d’état. Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « resa.billetterie@ville-oissel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 61 17 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T16:00:00+01:00 – 2023-03-25T18:01:00+01:00

2023-03-26T18:00:00+02:00 – 2023-03-26T20:01:00+02:00 Thriller Drame Allociné

Détails Catégories d’Évènement: Oissel, Seine-Maritime Autres Lieu Espace Aragon Adresse Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Ville Oissel Departement Seine-Maritime Lieu Ville Espace Aragon Oissel

Espace Aragon Oissel Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oissel/

LA SYNDICALISTE Espace Aragon 2023-03-25 was last modified: by LA SYNDICALISTE Espace Aragon Espace Aragon 25 mars 2023 Espace Aragon Oissel Oissel

Oissel Seine-Maritime