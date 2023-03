ARRÊTE AVEC TES MENSONGES Espace Aragon Oissel Catégories d’Évènement: Oissel

Seine-Maritime

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES Espace Aragon, 18 mars 2023, Oissel. ARRÊTE AVEC TES MENSONGES Samedi 18 mars, 18h30 Espace Aragon Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 € Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer le bicentenaire d’une célèbre marque de cognac. C’est l’occasion de revenir pour la première fois dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son premier amour. Les souvenirs affluent : le désir irrépressible, les corps qui s’unissent, une passion qu’il faut taire… Ce premier amour s’appelait Thomas. Ils avaient 17 ans. Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « resa.billetterie@ville-oissel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 61 17 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T18:30:00+01:00 – 2023-03-18T20:15:00+01:00

2023-03-18T18:30:00+01:00 – 2023-03-18T20:15:00+01:00 Drame Allociné

Détails Catégories d’Évènement: Oissel, Seine-Maritime Autres Lieu Espace Aragon Adresse Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Ville Oissel Departement Seine-Maritime Lieu Ville Espace Aragon Oissel

Espace Aragon Oissel Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oissel/

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES Espace Aragon 2023-03-18 was last modified: by ARRÊTE AVEC TES MENSONGES Espace Aragon Espace Aragon 18 mars 2023 Espace Aragon Oissel Oissel

Oissel Seine-Maritime