PAS BÊTES CES TOONS ! Espace Aragon, 18 mars 2023, Oissel.

PAS BÊTES CES TOONS ! Samedi 18 mars, 16h00 Espace Aragon Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

Qu’ils jouent au chat et à la souris ou qu’ils se cachent au fond des bois, ces toons vont vous rendre chèvre !

Programme :

– HEPCAT SYMPHONY de Seymour Kneitel

– MUCH ADO ABOUT MUTTON de Isadore Sparber

– SNUBBED BY A SNOB de David Fleischer

– SAVED BY THE BELL de Seymour Kneitel

– WE’RE IN THE HONEY de Bill Tytla

– LITTLE RED SCHOOL MOUSE de Isadore Sparber

– LITTLE CUTUP de Isadore Sparber

– UPS AN’ DOWNS DERBY de Seymour Kneitel

– SHUTEYE POPEYE de Isadore Sparber

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « resa.billetterie@ville-oissel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 61 17 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T16:00:00+01:00 – 2023-03-18T17:25:00+01:00

