ZÉBULON, LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS Espace Aragon, 22 février 2023, Oissel. ZÉBULON, LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS Mercredi 22 février, 10h00 Espace Aragon

Tarif unique 2 €

Quarante minutes d’animation tout en douceur et idéales pour les plus petits. Le programme idéal pour une première séance de cinéma. La durée est parfait et l’intrigue, rythmée, jamais angoissante. Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie Programme : – LA PRINCESSE ET LE BANDIT – Un film de Mariya Sosnina et Mikhail Aldashin – Russie – 2020 (3’30)

Il était une fois, une princesse amoureuse d’un bandit…

– VIVE LES MOUSQUETAIRES ! – Un film d’Anton Dyakov – Russie – 2017 (5’30)

Le monde est au bord de l’abîme, il n’y a plus d’espoir. C’est alors qu’arrive un héros intrépide.

– LA PRINCESSE AUX GRANDES JAMBES – Un film d’Anastasia Zhakulina – Russie – 2020 (8’)

Les parents de la princesse organisent un bal pour lui trouver un époux. Mais sa taille gigantesque effraie les prétendants…

– ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS – Un film de Sean Mullen – Grande-Bretagne – 2020 (26′)

Voici notre improbable équipe de médecins volants : Princesse Perle accompagnée de Messire Tagada et Zébulon le dragon. Ils soignent toutes sortes de créatures jusqu’au jour où la tempête les oblige à atterrir au château. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie…

2023-02-22T10:00:00+01:00

