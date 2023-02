INTERDIT AUX CHEINS ET AUX ITALIENS Espace Aragon Oissel Catégories d’Évènement: Oissel

Seine-Maritime

INTERDIT AUX CHEINS ET AUX ITALIENS Espace Aragon, 19 février 2023, Oissel. INTERDIT AUX CHEINS ET AUX ITALIENS Dimanche 19 février, 15h30 Espace Aragon

Tarif unique 2 €

Poétiser l’environnement et les actions de sa lignée est une manière pour Alain Ughetto de lui redonner l’innocence et la joie dont elle a été privée. Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-19T15:30:00+01:00

2023-02-19T16:40:00+01:00 Allociné

Détails Catégories d’Évènement: Oissel, Seine-Maritime Autres Lieu Espace Aragon Adresse Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Ville Oissel lieuville Espace Aragon Oissel Departement Seine-Maritime

Espace Aragon Oissel Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oissel/

INTERDIT AUX CHEINS ET AUX ITALIENS Espace Aragon 2023-02-19 was last modified: by INTERDIT AUX CHEINS ET AUX ITALIENS Espace Aragon Espace Aragon 19 février 2023 Espace Aragon Oissel Oissel

Oissel Seine-Maritime