DIVERTIMENTO Espace Aragon, 17 février 2023, Oissel.

Tarif unique 2 €

Un très beau film, avec des actrices incroyables et Niels Arestrup dans un rôle magique. A découvrir en famille, c’est une belle initiation à la musique classique pour les plus jeunes !

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les territoires. Alors comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, passion, courage et surtout le projet incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento.



2023-02-17T20:30:00+01:00

2023-02-25T20:20:00+01:00

