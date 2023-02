GOODBYE Espace Aragon Oissel Catégories d’Évènement: Oissel

Seine-Maritime

GOODBYE Espace Aragon, 17 février 2023, Oissel. GOODBYE Vendredi 17 février, 14h30 Espace Aragon

Tarif unique 2 €

Atsuko Ishizuka signe un récit initiatique empreint de tendresse et de mélancolie, servi par des images splendides. Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie Roma est un jeune garçon qui vit à la campagne. Avec son ami d’enfance Toto ils se font appeler les « DonGlees » et ils organisent un petit spectacle de feu d’artifice tous les étés. A l’issue de sa première année de lycée, Toto revient de Tokyo où il étudie. Un nouveau venu, Drop, se joint aux DonGlees pour filmer avec son drone le spectacle vu du ciel. Mais cette fois-ci, rien ne va, les feux d’artifices ne fonctionnent pas et le drone est emporté par le vent. Au même moment, un feu de forêt se déclenche pour une cause indéterminée. La toile s’affole et blâme les DonGlees. Roma, Toto et Drop partent à la recherche du drone pour prouver leur innocence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-17T14:30:00+01:00

2023-02-17T16:05:00+01:00 Allociné

