DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP Espace Aragon Oissel Catégories d’Évènement: Oissel

Seine-Maritime

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP Espace Aragon, 15 février 2023, Oissel. DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP 15 et 23 février Espace Aragon

Tarif unique 2 €

Un récit poétique, traité avec humour et optimisme. Les dessins sont magnifiques et le personnage de Dounia, petite fille craquante et touchante, est particulièrement réussi. Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T14:30:00+01:00

2023-02-23T15:43:00+01:00 Allociné

Détails Catégories d’Évènement: Oissel, Seine-Maritime Autres Lieu Espace Aragon Adresse Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Ville Oissel lieuville Espace Aragon Oissel Departement Seine-Maritime

Espace Aragon Oissel Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oissel/

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP Espace Aragon 2023-02-15 was last modified: by DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP Espace Aragon Espace Aragon 15 février 2023 Espace Aragon Oissel Oissel

Oissel Seine-Maritime