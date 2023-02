LES MAL-AIMÉS Espace Aragon, 15 février 2023, Oissel.

Ces quatre jolies histoires animées en papier découpé sensibilisent les enfants aux enjeux écologiques.

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.

LUPIN – 2020 / 11′ / Papier découpé / Couleurs / VF

Un jeune loup s’aventure hors de son terrier pour la première fois à l’insu de sa mère. Perdu, apeuré, il trouve un abri dans le jardin d’un village. Jeanne, Gaston et Louis, les enfants des chasseurs le découvrent et décident de le ramener chez lui.

COMMENT J’AI VAINCU MA PEUR DES HUMAINS – 2020 / 9′ / Dessin animé / Couleurs / VF

As-tu peur des araignées ? Parce que Dédalia a super peur des humains ! C’est une araignée de maison. Avec sa meilleure amie, elles ont le rêve d’aller à New York… pas facile pour Dédalia : New York, c’est plein d’humains !

MARAUDE & MURPHY – 2020 / 8′ / Dessin animé et papier découpé / Couleurs / VF

Maraude se perd dans la tempête, Murphy sort de sa caverne pour l’aider à retrouver son gîte, et grignoter des moustiques… Une nuit ordinaire pour deux chauve-souris !

TERRE DE VERS – 2019 / 8′ / Dessin animé / Couleurs / VF

Savez-vous ce que les vers de terre chantent ? Car, oui ils chantent. Collez votre oreille contre l’herbe et écoutez ! “Tout nu, tout gluant tout rampant / Sans patte sans griffe et sans dent / On creuse sans malice pour vot’ bénéfice / À votre service et sans artifice / C’est nous les vers de terre, amis et solidaires !”



