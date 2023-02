LES CYCLADES Espace Aragon, 4 février 2023, Oissel.

LES CYCLADES 4 et 5 février Espace Aragon

Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

On retrouve ainsi le binôme du down blanc et de l’Auguste, en mode féminin, en goguette dans les îles grecques. Mais, bien sûr, chacune sortira un peu changée de ce road trip au soleil. Efficace.

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures amies ont désormais une approche très différente des vacances… et de la vie !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T21:00:00+01:00

2023-02-05T17:10:00+01:00

Allociné