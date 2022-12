TEMPÊTE Espace Aragon, 7 janvier 2023, Oissel.

Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

Il y est question de courage, de passion et de résilience. Et le public appréciera les belles scènes de course.

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter l’impossible pour renouer avec son destin.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T21:00:00+01:00

2023-01-08T17:19:00+01:00

