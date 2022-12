FUMER FAIT TOUSSER Espace Aragon Oissel Catégories d’évènement: Oissel

FUMER FAIT TOUSSER Espace Aragon, 7 janvier 2023, Oissel. FUMER FAIT TOUSSER Samedi 7 janvier 2023, 18h30 Espace Aragon

Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

Oscillant entre parodie kitsch et comédie gore, «Fumer fait tousser», qui ne respecte aucune trame narrative, est un film à sketches drôle et foutraque qui enchaîne les situations ubuesques. Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle les « TABAC FORCE », reçoivent l’ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du Mal, décide d’anéantir la planète Terre…

