VIVE LE VENT D’HIVER Espace Aragon Oissel Catégories d’évènement: Oissel

Seine-Maritime

VIVE LE VENT D’HIVER Espace Aragon, 29 décembre 2022, Oissel. VIVE LE VENT D’HIVER Jeudi 29 décembre, 10h00 Espace Aragon

Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison… Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison… Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par les nouveaux talents de l’animation européenne : – Mishou de Milen Vitanov (Allemagne, Bulgarie, 2020, 8′) : La vie de quatre lièvres de l’Arctique prend un tournant inattendu après la découverte d’une étrange créature. – Chut… Petit ours de Māra Liniņa (Lettonie, 2022, 5 ‘) : Pendant que les parents ours font des réserves pour l’hiver, les oursons s’amusent joyeusement avec une pelote de laine. – Luce et le Rocher de Britt Raes (Belgique, France, Pays-Bas, 2022, 13′) : L’histoire de deux amis qui, bien qu’ils ne semblent rien avoir en commun, finissent par affronter ensemble leur peur de l’inconnu. – Le Bonhomme de neige de Aleksey Pochivalo (Russie, 2021, 3′) : Un jour, toutes les carottes d’une famille de bonshommes de neige disparaissent… – Une visite surprise ! de Marina Moshkova (Russie, 2020, 6′) : Dans le Grand Nord vit un ours polaire très grincheux. Un matin, il reçoit un visiteur inattendu…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-29T10:00:00+01:00

2022-12-29T10:35:00+01:00 Allociné

Détails Catégories d’évènement: Oissel, Seine-Maritime Autres Lieu Espace Aragon Adresse Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Ville Oissel lieuville Espace Aragon Oissel Departement Seine-Maritime

Espace Aragon Oissel Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oissel/

VIVE LE VENT D’HIVER Espace Aragon 2022-12-29 was last modified: by VIVE LE VENT D’HIVER Espace Aragon Espace Aragon 29 décembre 2022 Espace Aragon Oissel Oissel

Oissel Seine-Maritime