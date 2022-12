UN HÉRISSON DANS LA NEIGE Espace Aragon, 27 décembre 2022, Oissel.

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE Mardi 27 décembre, 10h00 Espace Aragon

Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

Un triptyque charmant éclairant, via les questions d’un petit hérisson à son père, divers mystères de la nature en général et de l’hiver en particulier.

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi…?

Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute l’humanité qui s’interroge sans cesse sur le monde dans lequel elle grandit. À la recherche de réponses, c’est d’abord en se racontant des histoires que se dessinent les premières explications. Alors, entre science et imaginaire, voici trois contes qui raviront grands et petits à la découverte de l’hiver.

Programme :

– Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne ? de Pascale Hecquet (2022, 8′) :

Giuseppe le petit hérisson se promène avec son papa dans les bois. C’est l’automne, il joue dans les feuilles tombées par terre et demande à son père pourquoi les arbres perdent leurs feuilles. La réponse lui est donnée sous la forme d’un joli conte…

– Giuseppe d’Isabelle Favez (2021, 26′) :

Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais attention, quand le froid arrive, gare au fantôme de l’hiver! On dit qu’il sort de ses montagnes pour attraper les petits hérissons qui ne voudraient pas hiberner…

– Pourquoi la neige est blanche ? de Pascale Hecquet (2022, 5′) :

Giuseppe sort de l’hibernation et découvre des petits restes de neige autour de sa maison. Tout heureux de pouvoir encore en profiter au début de ce printemps, il demande à son papa pourquoi la neige est blanche. Au travers d’un joli conte d’antan, Giuseppe va comprendre que l’éclat de la neige est tout simplement la lumière du soleil réfléchie par l’ensemble de ses cristaux.



