LE ROYAUME DES ÉTOILES Espace Aragon, 21 décembre 2022, Oissel.

Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

Le Royaume des étoiles, film familial, entraîne le public dans une gentille course à travers l’espace, à la rencontre des dociles étoiles filantes, des esprits de la Nature et de la fée de la nuit.

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver avant le lever du jour… À bord du traîneau magique du Marchand de sable, que la grande course commence !



2022-12-21T17:30:00+01:00

2022-12-29T15:54:00+01:00

