RESTE UN PEU Espace Aragon Oissel Catégories d’évènement: Oissel

Seine-Maritime

RESTE UN PEU Espace Aragon, 17 décembre 2022, Oissel. RESTE UN PEU 17 et 18 décembre Espace Aragon

Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

Sous la forme d’une auto-fiction, dans laquelle Gad Elmaleh invite ses parents à jouer leur propre rôle, le film se concentre sur les doutes du comédien et compose entre pudeur et humour. Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T21:00:00+01:00

2022-12-18T19:33:00+01:00 Allociné

