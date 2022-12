BELLE ET SÉBASTIEN, NOUVELLE GÉNÉRATION Espace Aragon Oissel Catégories d’évènement: Oissel

Seine-Maritime

BELLE ET SÉBASTIEN, NOUVELLE GÉNÉRATION Espace Aragon, 17 décembre 2022, Oissel. BELLE ET SÉBASTIEN, NOUVELLE GÉNÉRATION 17 – 30 décembre Espace Aragon

Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

Comme dans l’œuvre originale, apprendre, grandir, transmettre forment le moteur de l’histoire d’amitié, le film ne rate pas l’occasion d’aborder la préservation de l’environnement. Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T18:30:00+01:00

2022-12-30T18:36:00+01:00 Allociné

Détails Catégories d’évènement: Oissel, Seine-Maritime Autres Lieu Espace Aragon Adresse Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Ville Oissel lieuville Espace Aragon Oissel Departement Seine-Maritime

Espace Aragon Oissel Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oissel/

BELLE ET SÉBASTIEN, NOUVELLE GÉNÉRATION Espace Aragon 2022-12-17 was last modified: by BELLE ET SÉBASTIEN, NOUVELLE GÉNÉRATION Espace Aragon Espace Aragon 17 décembre 2022 Espace Aragon Oissel Oissel

Oissel Seine-Maritime