LES MIENS Espace Aragon, 17 décembre 2022, Oissel.

LES MIENS Samedi 17 décembre, 16h00 Espace Aragon

Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

On est bluffé par la mise en scène qui multiplie les plans séquences organiques, par les personnages attachants qui nous ressemblent tant, par l’écriture et la direction d’acteurs millimétrées;

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son frère une grande admiration. Un jour Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T16:00:00+01:00

2022-12-17T17:25:00+01:00

Allociné