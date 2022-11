CLOSE Espace Aragon Oissel Catégories d’évènement: Oissel

CLOSE 26 et 27 novembre Espace Aragon

Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2022, où il a obtenu le Grand Prix.

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre…

