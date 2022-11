LA YEGROS Espace Aragon Oissel Catégories d’évènement: Oissel

LA YEGROS Espace Aragon, 24 novembre 2022, Oissel. LA YEGROS Jeudi 24 novembre, 20h30 Espace Aragon

Tarif Plein 16,40 €, Tarif réduit 11,40 € et Tarif Carte Labo 8,20 €

Reine incontestée de la « Cumbia », La Yegros est sûrement l’artiste la plus magnétique du continent Sud-Américain ! Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie

2022-11-24T20:30:00+01:00

2022-11-24T22:00:00+01:00

