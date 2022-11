SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE Espace Aragon Oissel Catégories d’évènement: Oissel

Seine-Maritime

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE Espace Aragon, 19 novembre 2022, Oissel. SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE 19 et 20 novembre Espace Aragon

Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d'une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d'une brûlante actualité.

Espace Aragon
Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL
Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T21:00:00+01:00

2022-11-20T20:20:00+01:00 Allociné

