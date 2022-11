EO Espace Aragon, 19 novembre 2022, Oissel.

EO Samedi 19 novembre, 18h30 Espace Aragon

Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

C’est l’une des plus pures et plus innocentes histoires d’amour jamais racontées au cinéma. Un âne sentimental dans les pas de Bresson, de Stevenson, de la comtesse de Ségur et de Gainsbourg.

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie

Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et d’autres mauvais et fait l’expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T18:30:00+01:00

2022-11-19T19:59:00+01:00

