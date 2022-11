REPRISE EN MAIN Espace Aragon Oissel Catégories d’évènement: Oissel

Seine-Maritime

REPRISE EN MAIN Espace Aragon, 19 novembre 2022, Oissel. REPRISE EN MAIN 19 et 20 novembre Espace Aragon

Plein Tarif 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

Le réalisateur a le talent de planter son décor, situé dans des paysages splendides de Haute-Savoie, avec des rôles attachants et une histoire prenante. Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. L’usine doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d’enfance tentent l’impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour des financiers !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T16:00:00+01:00

2022-11-20T17:17:00+01:00 Allociné

Détails Catégories d’évènement: Oissel, Seine-Maritime Autres Lieu Espace Aragon Adresse Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Ville Oissel lieuville Espace Aragon Oissel Departement Seine-Maritime

Espace Aragon Oissel Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oissel/

REPRISE EN MAIN Espace Aragon 2022-11-19 was last modified: by REPRISE EN MAIN Espace Aragon Espace Aragon 19 novembre 2022 Espace Aragon Oissel Oissel

Oissel Seine-Maritime