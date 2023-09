Cet évènement est passé Découvrez le fonctionnement des bassins de cette piscine Espace aquatique Saint-Médard-en-Jalles Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Médard-en-Jalles Découvrez le fonctionnement des bassins de cette piscine Espace aquatique Saint-Médard-en-Jalles, 16 septembre 2023, Saint-Médard-en-Jalles. Découvrez le fonctionnement des bassins de cette piscine Samedi 16 septembre, 09h00 Espace aquatique Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 8 par visite. Durée : 50 min. Prenez part à une visite guidée sur la partie technique de l’établissement, autour et sous les bassins. Écologie et piscine font bon ménage sur notre commune. Espace aquatique 116 avenue Anatole France, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Cérillan Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.saint-medard-en-jalles.fr/ https://www.saint-medard-en-jalles.fr/page/ma-mairie/equipements-et-infrastructures/sport/espace-aquatique [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-du-patrimoine-visite-des-sous-bassin-de-lespace-aquatique »}] https://my.weezevent.com/journees-du-patrimoine-visite-des-sous-bassin-de-lespace-aquatique Espace aquatique de la ville avec bassins, sauna, hammam et jacuzzi. Parking, bus. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Gironde, Saint-Médard-en-Jalles

Autres Lieu
Espace aquatique

Adresse
116 avenue Anatole France, 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Ville
Saint-Médard-en-Jalles

Departement
Gironde

