LE PÈRE NOEL À LA PISCINE ! Espace aquatique Pierre de Coubertin Château-Gontier-sur-Mayenne, 17 décembre 2023 10:00, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

Rendez-vous le 17 décembre au matin à l’espace aquatique Pierre de Coubertin pour une rencontre avec le père noel !.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 12:00:00. .

Espace aquatique Pierre de Coubertin Quai Pierre de Coubertin

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



Come and meet Santa Claus on the morning of December 17 at the Pierre de Coubertin aquatic centre!

Ven a conocer a Papá Noel el 17 de diciembre por la mañana en el centro acuático Pierre de Coubertin

Wir treffen uns am Morgen des 17. Dezember im Wassersportzentrum Pierre de Coubertin, um den Weihnachtsmann zu treffen!

Mise à jour le 2023-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire