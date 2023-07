Stages de danse et bal trad’ Espace Animations Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’Évènement: Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc Stages de danse et bal trad’ Espace Animations Montcuq-en-Quercy-Blanc, 4 novembre 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc. Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot L’AMTP Quercy vous propose un stage de danse, et un bal traditionnel. Programme à venir..

2023-11-04 09:30:00 fin : 2023-11-04 17:30:00. .

Espace Animations

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



AMTP Quercy offers a dance workshop and a traditional ball. Program to come. La AMTP de Quercy ofrece un taller de danza y un baile tradicional. Programa a seguir. Die AMTP Quercy bietet Ihnen einen Tanzkurs und einen traditionellen Ball an. Programm folgt. Mise à jour le 2023-07-04 par OT CVL Castelnau-Montratier Détails Catégories d’Évènement: Lot, Montcuq-en-Quercy-Blanc Autres Lieu Espace Animations Adresse Espace Animations Ville Montcuq-en-Quercy-Blanc Departement Lot Lieu Ville Espace Animations Montcuq-en-Quercy-Blanc

Espace Animations Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montcuq-en-quercy-blanc/