Concert de l’An Neuf Samedi 20 janvier 2024, 20h00 ESPACE ANIMATION DE MARIGNIER

L’Orchestre d’harmonie municipal de Marignier vous convie à son traditionnel concert du Nouvel An pour un projet étonnant, mêlant musique et arts graphiques.

Autour de la thématique de la mer et de l’océan, l’artiste Paul Lançon, dessinateur professionnel et professeur à l’Ecole des Beaux-Arts du Genevois (EBAG) réalisera une fresque durant ce concert.

Entrée libre, participation libre à l’issue du concert.

ESPACE ANIMATION DE MARIGNIER 220 AVENUE DU STADE , 74970 MARIGNIER MARIGNIER

2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T21:30:00+01:00

