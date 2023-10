Cet évènement est passé Cinéma plein air : « LES TUCHE 3 » – Vendredi 5 août Espace Andromède Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne Cinéma plein air : « LES TUCHE 3 » – Vendredi 5 août Espace Andromède Blagnac, 5 août 2022, Blagnac. Cinéma plein air : « LES TUCHE 3 » – Vendredi 5 août Vendredi 5 août 2022, 21h30 Espace Andromède Renseignements Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se faire entendre : se présenter à l’élection présidentielle… Profitant de circonstances politiques imprévisibles,

Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer à l’Élysée pour une mission à haut risque : gouverner la France. DURÉE : 1H32 – TOUT PUBLIC Espace Andromède Place Alain Savary, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://fr.calameo.com/mairie-de-blagnac/read/003843938e76bba6ea65d »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-05T21:30:00+02:00 – 2022-08-05T23:00:00+02:00

2022-08-05T21:30:00+02:00 – 2022-08-05T23:00:00+02:00 animations culture Détails Catégories d’Évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Espace Andromède Adresse Place Alain Savary, 31700 Blagnac Ville Blagnac Departement Haute-Garonne Lieu Ville Espace Andromède Blagnac latitude longitude 43.654327;1.374892

Espace Andromède Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/