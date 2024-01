Exposition Fiora Garenzi : 25 ans et photoreporter ! Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, jeudi 27 juin 2024.

Exposition Fiora Garenzi : 25 ans et photoreporter ! En partenariat avec la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet

de la Vocation. 27 juin – 25 juillet Espace Andrée Chedid Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-27T08:30:00+02:00 – 2024-06-27T19:00:00+02:00

Fin : 2024-07-25T08:30:00+02:00 – 2024-07-25T19:00:00+02:00

Reportage de Fiora Garenzi, lauréate du Prix de la Vocation 2023.

À 11 ans déjà, Fiora Garenzi se passionne pour la photographie. Après un Bachelor en photographie puis des études en langues, histoire du monde arabe et géopolitique, elle commence à travailler en 2018 en tant que photographe documentaire et photojournaliste sur des projets personnels principalement en Europe et dans les pays du monde arabe. En février 2022, elle part pour l’Ukraine où elle réalise un documentaire sur les civils du Donbass dans la guerre et un second sur une unité militaire. Pendant ce reportage, elle échappe de peu à une explosion causée par un missile, mais elle perd tout son matériel. L’obtention du Prix de la Vocation lui permet de se rééquiper et de se lancer dans de nouveaux projets qui sont nombreux. L’exposition présentée devrait nous entraîner vers des horizons lointains, dans une contrée isolée où Fiora Garenzi compte réaliser début 2024 son prochain photoreportage. Mystère ! À suivre…

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid https://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid;https://www.facebook.com/espace.andreechedid/ L’Espace Andrée Chedid est une structure de la Ville d’Issy-les-Moulineaux gérée par l’association CLAVIM. Elle intervient dans les domaines de la poésie, de la culture, de la prévention et de la santé. Véritable laboratoire des idées, l’Espace Andrée Chedid s’affirme comme le lieu de métissage des savoirs et des champs disciplinaires, un espace des possibles au service du dialogue en famille et de la transmission entre les générations.

Conférences philo, rencontres poésie, expositions, spectacles jeune public, Printemps des poètes, La science se livre.

L’Espace Andrée Chedid héberge l’Espace Parent-Enfant et l’Aparté. Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h

CLAVIM Exposition

Fiora Garenzi © Lucas Serra