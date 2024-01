Cabaret poétique Eliha & Gaël – Chants de la Méditerranée Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, samedi 15 juin 2024.

Cabaret poétique Eliha & Gaël – Chants de la Méditerranée Pour toute la famille Samedi 15 juin, 18h00 Espace Andrée Chedid Gratuit sur inscription

Avec Éliha : voix et Gaël : piano, électroacoustique / arrangement.

La musique d’Éliha & Gaël se situe quelque part entre chants de la Méditerranée et piano aux sonorités aventureuses. Tour à tour cri et murmure, force et fragilité, la voix d’Éliha se poursuit en écho dans les paysages électroacoustiques de Gaël. Elle est émotion brute, entre tragique et espoir. L’infini des possibilités offertes par le piano de Gaël permet à Éliha d’explorer son répertoire de chants traditionnels sous un regard nouveau, créant un pont entre Orient et Occident, thèmes anciens et arrangements contemporains. Les mélismes se mêlent aux improvisations, dans un chant primaire où résonnent les voix de tous ceux qui ont entonné ces mélodies depuis des siècles.

Éliha animera en amont du spectacle, de 14h à 16h, un atelier corps et voix autour des chants traditionnels de la Méditerranée.

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France L'Espace Andrée Chedid est une structure de la Ville d'Issy-les-Moulineaux gérée par l'association CLAVIM. Elle intervient dans les domaines de la poésie, de la culture, de la prévention et de la santé. Véritable laboratoire des idées, l'Espace Andrée Chedid s'affirme comme le lieu de métissage des savoirs et des champs disciplinaires, un espace des possibles au service du dialogue en famille et de la transmission entre les générations.

Conférences philo, rencontres poésie, expositions, spectacles jeune public, Printemps des poètes, La science se livre.

L’Espace Andrée Chedid héberge l’Espace Parent-Enfant et l’Aparté. Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h

Éliha et Gaël – DR