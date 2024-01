Exposition : Napurak, les enfants de la forêt Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, mercredi 5 juin 2024.

Exposition : Napurak, les enfants de la forêt Photographies de Pierre Bayle. 5 – 25 juin Espace Andrée Chedid Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-05T08:30:00+02:00 – 2024-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-25T08:30:00+02:00 – 2024-06-25T19:00:00+02:00

C’est en 2017, amené par un jeune anthropologue français que Pierre Bayle a découvert la petite communauté de Napurak, hameau très isolé d’Amazonie équatorienne. Créée en 1999, cette communauté de 80 personnes appartient à la grande famille des Achuar, autrefois redoutables guerriers nomades appelés Jivaros, dont la spécialité était de réduire la tête de leurs ennemis tués au combat. Aujourd’hui sédentarisés dans de petits villages, essaimant en hameaux, les Achuar sont chasseurs, pêcheurs, cultivateurs, mais surtout ils se présentent comme les défenseurs de la forêt, menacée de pollution et de déforestation par les compagnies pétrolières, minières, et les coupeurs de grands arbres et d’essences rares. Au fil de ses visites et en gagnant leur confiance, Pierre Bayle a pu partager leur quotidien, participer aux cérémonies qui ponctuent leurs journées, et recueillir quelques légendes orales transmises par leurs anciens. Une rencontre-projection autour du film Napurak sera proposée le jeudi 13 juin de 19h30 à 21h en présence de Pierre Bayle, suivie d’une séance de dédicaces du livre Les Lanciers numériques.

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid https://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid;https://www.facebook.com/espace.andreechedid/ L’Espace Andrée Chedid est une structure de la Ville d’Issy-les-Moulineaux gérée par l’association CLAVIM. Elle intervient dans les domaines de la poésie, de la culture, de la prévention et de la santé. Véritable laboratoire des idées, l’Espace Andrée Chedid s’affirme comme le lieu de métissage des savoirs et des champs disciplinaires, un espace des possibles au service du dialogue en famille et de la transmission entre les générations.

Conférences philo, rencontres poésie, expositions, spectacles jeune public, Printemps des poètes, La science se livre.

L’Espace Andrée Chedid héberge l’Espace Parent-Enfant et l’Aparté. Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h

CLAVIM Espace Andrée Chedid

© Pierre Bayle