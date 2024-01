Plaisir de lire : Chine Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 25 mai 2024, Issy-les-Moulineaux.

Plaisir de lire : Chine Samedi 25 mai 2024, 15h30 Espace Andrée Chedid Gratuit sur inscription.

Une grand-mère pauvre trouve devant sa porte une pièce d’argent : c’est un taël magique, grâce auquel elle aura toujours autant de riz qu’elle en voudra… Mais un jour un tigre passe et lui réclame la pièce… : Le taël d’argent – Jean-Louis Le Craver – Rémi Saillard – Syros Jeunesse Quand il était petit, Han Gan adorait dessiner. Il aimait par-dessus tout dessiner des chevaux, et toujours il voulait qu’ils aient l’air le plus vivant possible… : Le cheval magique de Han Gan – Chen Jiang Hong – Éd l’école des loisirs.

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Fermeture estivale Métro: Mairie d’Issy, ligne 12

Lecture Livre

