Rencontre : parrainage de proximité Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 22 mai 2024, Issy-les-Moulineaux.

Rencontre : parrainage de proximité Mercredi 22 mai 2024, 19h30 Espace Andrée Chedid Gratuit sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T19:30:00+02:00 – 2024-05-22T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-22T19:30:00+02:00 – 2024-05-22T21:00:00+02:00

Une rencontre proposée par l’association Un Enfant Une Famille.

Depuis 45 ans, l’association Un Enfant Une Famille promeut, met en place et assure le suivi du parrainage de proximité, action bénévole citoyenne, relation affective durable entre un enfant et un adulte ou une famille bénévole. Partager les moments de la vie quotidienne, permettre aux enfants et adolescents d’avoir une ouverture sociale, culturelle, sportive…, créer un lien régulier, en respectant la place de chacun, cela change tout !!! La psychologue Armelle de Tocqueville et l’équipe de l’association feront une présentation du parrainage, pour penser les enjeux psychiques de l’enfant et comment les parrains peuvent se placer.

Un Enfant Une Famille Parrainage de proximité en Ile de France

Tél : 06 87 40 01 28 – 06 82 21 58 12 contact@unenfantunefamille.org https://unenfantunefamille.org

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid http://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-espacechedid »}] [{« link »: « mailto:contact@unenfantunefamille.org »}, {« link »: « https://unenfantunefamille.org »}] Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h.

Fermeture estivale Métro: Mairie d’Issy, ligne 12

Rencontre Espace Andrée Chedid

© Un enfant une famille