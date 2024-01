Projection Ciném’ Anim : Maurice le chat fabuleux Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 6 avril 2024, Issy-les-Moulineaux.

Projection Ciném’ Anim : Maurice le chat fabuleux Samedi 6 avril 2024, 17h00 Espace Andrée Chedid Gratuit sur inscription. S’inscrire : https://www.eventbrite.fr/o/espace-andree-chedid-33831561709

Début : 2024-04-06T17:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T17:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:30:00+02:00

Réal. Toby Genkel, Florian Westermann, All. / États-Unis, 2023, 93 min.

D’après Le Fabuleux Maurice et ses rongeurs savants de Terry Pratchett.

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid http://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/ Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h.

Fermeture estivale Métro: Mairie d’Issy, ligne 12

Cinéma Enfant