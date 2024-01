Philosopher en Iran à l’époque contemporaine Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 22 mars 2024, Issy-les-Moulineaux.

Philosopher en Iran à l’époque contemporaine Vendredi 22 mars 2024, 19h30 Espace Andrée Chedid Entrée sur réservation, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T19:30:00+01:00 – 2024-03-22T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T19:30:00+01:00 – 2024-03-22T21:00:00+01:00

Par Amélie Neuve-Église, docteur en Philosophie (Paris 1 / Université de Téhéran), maître de conférences à l’Inalco. Au XX e siècle, la pensée de philosophes tels que Sartre, Popper, Heidegger et Foucault a été diffusée en Iran au sein de cercles d’érudition divers. Leurs œuvres majeures ont été traduites, commentées, et ont fait l’objet d’appropriations multiples. À travers le parcours de plusieurs figures intellectuelles de l’Iran contemporain, cette intervention abordera ce que la philosophie occidentale a participé à produire dans le champ de la pensée iranienne contemporaine, et la façon dont elle est entrée en dialogue avec des éléments de philosophie islamique classique. Comment ces emprunts ont-ils participé à un renouvellement des réflexions sur la signification de l’existence humaine, ou encore de la façon d’envisager de nouveaux rapports entre le religieux et le politique ? Quelles conceptions de la modernité ont-elles été proposées ? La diversité de ces pensées et les tensions qui les animent permettent de saisir certains aspects de la complexité des dynamiques à l’œuvre dans les champs intellectuel et politique de l’Iran contemporain.

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

