Soirée de lancement du livre : Tu risques l'étoile
Espace Andrée Chedid
Issy-les-Moulineaux

Soirée de lancement du livre : Tu risques l'étoile
Mercredi 31 janvier 2024, 19h30
Espace Andrée Chedid
Issy-les-Moulineaux
Entrée sur réservation, gratuit.

2024-01-31T19:30:00+01:00 – 2024-01-31T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-31T19:30:00+01:00 – 2024-01-31T21:00:00+01:00 Soirée de lancement du livre : Tu risques l’étoile Rencontre poétique autour du livre publié pour les 10 ans de l’Espace Andrée Chedid En présence d’auteurs. Quatre ans après la publication d’Oser encore, l’Espace Andrée Chedid, à l’occasion de ses dix ans, a invité d’autres auteurs à apporter leurs contributions autour de ce vers d’Andrée Chedid : « Tu risques l’étoile ». Il en ressort une nouvelle collaboration avec les éditions érès, Coll. PO & PSY et un ouvrage rassemblant les textes d’une vingtaine d’écrivains, des deux poètes accueillis en résidence depuis 2021 et aussi de participants aux ateliers d’écriture Expoésie.

Sur réservation

Mercredi 31 janvier à 19h30
Espace Andrée Chedid
60 rue Général Leclerc, 92130 Issy-Les-Moulineaux

Métro: Mairie d'Issy, ligne 12

