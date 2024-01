La philo à l’écran HORS-LES-MURS φ J’ai perdu mon corps Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 28 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

À l’occasion de la 28ème édition de La Science se livre, placée sous le signe du sport et du corps, la Halle des Épinettes vous accueille hors-les-murs à l’Espace Andrée Chedid pour une séance de philo à l’écran :

J’ai perdu mon corps, dimanche 28 décembre 2024 à 18h, public collégiens, lycéen et adulte. Entrée libre sur réservation conseillée.

De Jérémie Clapin, France, 2019, 81 min., VOST.

À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident.

Suivie d’une conversation philosophique guidée.

La Halle des Épinettes adhère à INTER FILM fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

J’ai perdu mon corps © Rezo Films