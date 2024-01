Cabaret poétique: Le peu du monde Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 27 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Cabaret poétique: Le peu du monde Samedi 27 janvier 2024, 18h00 Espace Andrée Chedid Réservation, gratuit.

Production : Le Théâtre de l’Imprévu, Orléans – Compagnie portée par la Région Centre-Val de Loire, et soutenue par le Département du Loiret et la Ville d’Orléans – Avec le soutien de : la Scène national d’Orléans, le Centre tchèque de Paris, la Fondation B&M Theocharakis, la ville d’Orléans, la Communauté Hellénique de Paris

La compositrice grecque Sophia Alexandrou, le plasticien tchèque Vojtěch Janyška et le metteur en scène français unissent leurs arts pour célébrer Kiki Dimoula, figure emblématique de la poésie grecque décédée en 2020. Dans Le peu du monde, œuvre écrite en 1971 et traduite en plusieurs langues, la poète dépeint le temps qui passe, la vie quotidienne, la solitude dans un ton doux-amer. Son regard si singulier résonne encore aujourd’hui. Pour illustrer ce texte intemporel, création musicale au piano, voix parlées ou chantées, et projections animées de peintures à l’aquarelle se répondent.

