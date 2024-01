Plaisir de lire : Les contes Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Plaisir de lire : Les contes Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 27 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux. Plaisir de lire : Les contes Samedi 27 janvier 2024, 15h30 Espace Andrée Chedid Entrée sur réservation, gratuit. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T15:30:00+01:00 – 2024-01-27T16:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T15:30:00+01:00 – 2024-01-27T16:30:00+01:00 Plaisir de lire : Les contes Par Lire et faire lire De Cendrillon à Madame Hollé, des Musiciens de Brême au Roi-Grenouille. Adolf Born apporte une force nouvelle aux contes incontournables ou méconnus des célèbres frères Grimm : Contes choisis – Jacob et Wilhem Grimm – Adolf Bomm – Éd Seuil Jeunesse. Du monde entier, ces contes sont amusants par leur chute souvent inattendue et enseignent une certaine sagesse : Petits contes malicieux – Gudule, Stéphane Girel – Éd Milan Jeunesse

Entrée sur réservation, gratuit.

Samedi 27 janvier à 15h30

La 12ᵉ édition du festival Contes en balade, coordonné par l’association CLAVIM, se déroule du jeudi 18 au mercredi 24 janvier 2024 à Issy-les-Moulineaux. Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid http://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-espacechedid »}] [{« link »: « https://www.clavim.asso.fr/contes-en-balade »}, {« link »: « https://www.issy.com »}] Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h.

Métro: Mairie d'Issy, ligne 12

