L’école de Kyoto: Une nouvelle voie philosophique à l’aube du XX ème siècle. Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 26 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

L’école de Kyoto: Une nouvelle voie philosophique à l’aube du XX ème siècle. Vendredi 26 janvier 2024, 19h30 Espace Andrée Chedid Entrée sur réservation, gratuit.

Par Michael Lucken, professeur des universités à l’Inalco, département des études japonaises.

L’École de Kyoto désigne un ensemble de philosophes japonais particulièrement actifs et novateurs entre 1910 et 1945, à commencer par Nishida Kitarō, Tanabe Hajime et Miki Kiyoshi. Après avoir présenté le paysage académique de l’époque et les défis historiques auxquels ces intellectuels eurent à répondre, nous essaierons de sortir de la caractérisation dominante qui est attachée à l’École de Kyoto, celle d’une « philosophie du néant », pour envisager un autre point de vue qui ouvre la porte à une conception radicalement mondiale et interconnectée de la philosophie.

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid https://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid;https://www.facebook.com/espace.andreechedid/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-espacechedid »}] L’Espace Andrée Chedid est une structure de la Ville d’Issy-les-Moulineaux gérée par l’association CLAVIM. Elle intervient dans les domaines de la poésie, de la culture, de la prévention et de la santé. Véritable laboratoire des idées, l’Espace Andrée Chedid s’affirme comme le lieu de métissage des savoirs et des champs disciplinaires, un espace des possibles au service du dialogue en famille et de la transmission entre les générations.

Conférences philo, rencontres poésie, expositions, spectacles jeune public, Printemps des poètes, La science se livre.

L’Espace Andrée Chedid héberge l’Espace Parent-Enfant et l’Aparté. Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h

