Rencontre: Un coup de jeune sur la photographie ! Jeudi 25 janvier 2024, 18h30 Espace Andrée Chedid Entrée sur réservation, gratuit.

Début : 2024-01-25T18:30:00+01:00 – 2024-01-25T19:30:00+01:00

Fin : 2024-01-25T18:30:00+01:00 – 2024-01-25T19:30:00+01:00

En partenariat avec la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet

de la Vocation.

Avec Elliott Verdier, Lucie Hodiesne, Tico Haroutiounian,

Sacha Luisada, Antonin Charbouillot et Fiora Garenzi.

Cette soirée ouverte à tous les publics, est particulièrement

destinée aux lycéens et aux étudiants. Elle réunit les

photographes, lauréats de la Fondation de la Vocation,

accueillis depuis 2018 à l’Espace Andrée Chedid pour des

expositions-évènements. Comment naît une vocation de

photographe ? Comment transformer son rêve en réalité ?

Comment la passion pour la photographie, comme pour

toutes les vocations, guide-t-elle le parcours à suivre ?

Dans une conversation croisée, les invités évoqueront leurs

expériences et répondront aux questions du public.

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid http://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/ Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h.

Fermeture estivale Métro: Mairie d’Issy, ligne 12

CLAVIM EspaceAndréeChedid

Espace Andrée Chedid