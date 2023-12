Rencontre : L’étrange colocation de Florent Delporte Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 24 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Rencontre : L’étrange colocation de Florent Delporte Mercredi 24 janvier 2024, 19h30 Espace Andrée Chedid Entrée sur réservation, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T19:30:00+01:00 – 2024-01-24T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-24T19:30:00+01:00 – 2024-01-24T21:00:00+01:00

Un jour, Florent Delporte, chercheur en histoire politique allemande, découvre que dans l’appartement qu’il occupe depuis huit ans a vécu la grande poétesse russe Marina Tsvetaeva (1892-1941). Par curiosité, il se plonge dans son œuvre et le cours de son existence s’en trouve bouleversé : « Et il m’est arrivé comme une grande bouffée d’oxygène, une vague qui m’a emporté vers un ailleurs. Marina était au cœur de tout, absolument tout ce qui me passionne : histoire de l’émigration, Rilke, Pasternak… Musicien, je lisais ses vers comme de la musique pure. Peu à peu, l’attrait intellectuel s’est transformé en attachement émotionnel ». Dès lors, il apprend la langue russe et devient un spécialiste reconnu de la poétesse aux côtés d’Aleksandra Svinina et Véronique Lossky, avec lesquelles il fonde l’association Marina Tsvetaeva

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid http://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-espacechedid »}] Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h.

Fermeture estivale Métro: Mairie d’Issy, ligne 12

CLAVIM Espace Andrée Chedid

Florent Marina – DR