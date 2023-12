Rencontre-dédicaces : Le sport expliqué par les sciences. Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 22 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Rencontre-dédicaces : Le sport expliqué par les sciences. Lundi 22 janvier 2024, 19h30

Dans le cadre de l’opération départementale La Science se livre .

Par Amandine Aftalion, directrice de recherche au CNRS. Pourquoi le sprinter décélère-t-il avant la ligne d’arrivée ? Pourquoi la balle de golf a-t-elle des alvéoles ? Pourquoi nage-t-on mieux légèrement sous l’eau ? Pourquoi, à vélo, plus on va vite, plus on est stable ? Pourquoi serrer les bras pour faire une pirouette ? Y a-t-il une loi d’évolution des records ? À ces questions, Amandine Aftalion répond en s’appuyant sur des notions de physique et de mathématiques, présentées de façon simple et agréable, et nous permet de mieux comprendre la pratique sportive. À l’issue de la rencontre, l’auteur dédicacera son livre Pourquoi est-on penché dans les virages ? Le sport expliqué par les sciences en 40 questions (CNRS éditions, 2023)

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

