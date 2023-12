Performance poétique Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 20 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Performance poétique Samedi 20 janvier 2024, 18h00 Espace Andrée Chedid Entrée sur réservation, gratuit.

De septembre 2023 à juin 2024, l’Espace Andrée Chedid accueille en résidence la poète Christine Guinard grâce au financement de la Région Ile-de-France afin de faire circuler la poésie dans toute la ville en y associant les établissements scolaires et culturels. Christine Guinard est professeur de Lettres classiques. Elle a présenté et traduit du catalan le Journal d’un réfugié catalan, de Roc d’Almenara, aux éditions Mare Nostrum et a publié plusieurs recueils de poèmes dont : Sténopé, Autour de B., Si je pars comme un feu, Vous étiez un monde. Où il s’agit de montrer comment la langue -les langues constitue un ancrage poétique dans le déplacement, un tissu mouvant et de faire la part belle au souffle, à la voix, au chant comme traductions de l’écriture

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

