Le petit chat qui voulait voyager Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Le petit chat qui voulait voyager Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 20 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux. Le petit chat qui voulait voyager Samedi 20 janvier 2024, 14h30, 15h30 Espace Andrée Chedid Entrée sur réservation, gratuit. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T14:30:00+01:00 – 2024-01-20T15:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T15:30:00+01:00 – 2024-01-20T16:00:00+01:00 Le petit chat qui voulait voyager Par la Compagnie Dans les bacs à sable

En se réveillant ce matin, Mimi & Momo ne trouvent plus leur petit chat Minou. Ils l’ont cherché partout : Dans le salon, dans la cave et même dans les toilettes mais aucune trace de lui… Soudain, ils trouvent une lettre de Minou leur disant qu’il est parti visiter le monde. Il leur laisse une carte qui retrace son itinéraire. Momo & Mimi décident de partir le rejoindre dans ses folles aventures ! Une escale en Italie, au restaurant. Miam, miam, c’est un régal ! Une escale au Kenya dans la réserve naturelle du Masaï Mara pour participer au bal que donnent les animaux de la savane. Un petit tour en Polynésie, pour profiter des joies de la plage Mais avec tout ça, il est où Minou ?

La 12ᵉ édition du festival Contes en balade, coordonné par l’association CLAVIM, se déroule du jeudi 18 au mercredi 24 janvier 2024 à Issy-les-Moulineaux. Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid http://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-espacechedid »}] [{« link »: « https://www.clavim.asso.fr/contes-en-balade »}, {« link »: « https://www.issy.com »}] Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h.

Fermeture estivale Métro: Mairie d’Issy, ligne 12 CLAVIM SPECTACLE Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Code postal 92130 Lieu Espace Andrée Chedid Adresse 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Age min 1 Age max 5 Lieu Ville Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Latitude 48.824498 Longitude 2.274104 latitude longitude 48.824498;2.274104

Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/