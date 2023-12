Lecture olympique Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 19 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Lecture olympique Vendredi 19 janvier 2024, 19h30 Espace Andrée Chedid Entrée sur réservation, gratuit.

Dans le cadre des Nuits de la lecture.

Conception et voix : Philippe BertinAgnès Lalleaccordéon : Viviane Arnoux.

Productions Grand Angle, La Gaillarde.

Une lecture olympique qui associe sports et littérature à travers un florilège de textes de 1900 à nos jours servie par un couple de diseurs, une accordéoniste et une artiste clown. Le sport et la compétition seront mis en lumière dans ses dimensions physiques et mentales, politiques et pédagogiques. Un spectacle qui brasse allègrement destinées olympiques, stress et strass, beauté du geste, ironie des anciens manuels d’apprentissage et chansons populaires de Fréhel à Nougaro.

Organisées pour la troisième année consécutive par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, Les Nuits de la lecture se tiennent du 18 au 21 janvier 2024. Elles sont cette année sur le thème du corps.

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

