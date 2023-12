Scène poétique ouverte Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Scène poétique ouverte Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 17 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux. Scène poétique ouverte Mercredi 17 janvier 2024, 19h00 Espace Andrée Chedid Entrée sur réservation, gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T19:00:00+01:00 – 2024-01-17T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-17T19:00:00+01:00 – 2024-01-17T20:00:00+01:00 Vous aimez la poésie, le slam ? Vous souhaitez faire entendre vos textes ou ceux de vos auteurs préférés en public ? L’Espace Andrée Chedid vous accueille pour un moment de partage et d’expression. Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid http://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-espacechedid »}] Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h.

Fermeture estivale Métro: Mairie d’Issy, ligne 12 CLAVIM EspaceAndréeChedid Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Code postal 92130 Lieu Espace Andrée Chedid Adresse 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Age max 99 Lieu Ville Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Latitude 48.824498 Longitude 2.274104 latitude longitude 48.824498;2.274104

Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/