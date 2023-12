Vernissage de l’exposition: Envie(s) d’Ailleurs. Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Vernissage de l'exposition: Envie(s) d'Ailleurs. Mercredi 10 janvier 2024, 18h00 Espace Andrée Chedid

Début : 2024-01-10T18:00:00+01:00 – 2024-01-10T20:30:00+01:00

Fin : 2024-01-10T18:00:00+01:00 – 2024-01-10T20:30:00+01:00 Une proposition du Collectif 127bis.

Ils sont douze photographes à avoir questionné l'Ailleurs, avec un sentiment mélangé d'inquiétude, de curiosité, d'émerveillement. Certains ont exploré des terres lointaines, d'autres sont restés en France, voire à Issy. Pour cette exposition- anniversaire, ils ont confronté leurs regards singuliers, mêlé leurs univers, expérimenté ensemble des techniques d'aujourd'hui ou d'hier (cyanotypes) suscitant par leurs très contagieuses envies d'ailleurs un écho poétique et une mise en mots. Le Collectif 127 bis regroupe des photographes passionnés qui élaborent des projets créatifs communs, au delà de la technique de prise de vue. Le collectif s'est engagé depuis 2022 dans un partenariat culturel avec l'Espace Andrée Chedid. Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

