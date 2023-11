Ciné-rencontre HORS-LES-MURS ★ Courts japonisants Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, 10 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Ciné-rencontre HORS-LES-MURS ★ Courts japonisants Dimanche 10 décembre, 18h00 Espace Andrée Chedid Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

En écho au Salon du livre de haïku se déroulant à l’espace Andrée Chedid et au temps fort consacré au Kamishibaï au Temps des Cerises, la Halle des Épinettes hors-les-murs vous invite à une Ciné-rencontre à l’Espace Andrée Chedid :

Courts japonisants, dimanche 10 décembre 2023 à 18 h, entrée gratuite, public collégien, lycéen et adultes.

Programme de courts-métrages d’animation français dont l’esthétique rend hommage aux maîtres de l’animation japonaise, sélectionnés et présentés par Marcel Villoing.

La Halle des Épinettes adhère à l’AFCA (Association Française du Cinéma d’Animation) qui œuvre à la promotion du cinéma d’animation d’auteur sous tous ses formats. Soutenue par le CNC, elle anime un réseau de professionnels et accompagne les jeunes créateurs. Elle coordonne également chaque année la Fête du cinéma d’animation, qui a lieu partout en France et à l’international, ainsi que le Festival national du film d’animation de Rennes.

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid https://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid;https://www.facebook.com/espace.andreechedid/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes »}] [{« link »: « https://sortir.issy.com/agenda/?oaq%5Btags%5D%5B0%5D=espace-andree-chedid&oaq%5Buid%5D=81672606 »}, {« link »: « https://sortir.issy.com/agenda/?oaq%5Buid%5D=54604268&oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest »}, {« link »: « https://www.issy.com/actualites/incendie-de-la-halle-des-epinettes-place-a-la-reconstruction »}, {« link »: « https://www.afca.asso.fr/ »}, {« link »: « https://www.fete-cinema-animation.fr/ »}, {« link »: « https://festival-film-animation.fr/ »}] L’Espace Andrée Chedid est une structure de la Ville d’Issy-les-Moulineaux gérée par l’association CLAVIM. Elle intervient dans les domaines de la poésie, de la culture, de la prévention et de la santé. Véritable laboratoire des idées, l’Espace Andrée Chedid s’affirme comme le lieu de métissage des savoirs et des champs disciplinaires, un espace des possibles au service du dialogue en famille et de la transmission entre les générations.

Conférences philo, rencontres poésie, expositions, spectacles jeune public, Printemps des poètes, La science se livre.

L’Espace Andrée Chedid héberge l’Espace Parent-Enfant et l’Aparté. Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T18:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:30:00+01:00

2023-12-10T18:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:30:00+01:00

CLAVIM La Halle des Épinettes

GO FISHBOY de Denise Cirone, Sebastian Doringer, Andrey Kolesov, Chiayu Liu, Zhen Tian, Lan Zhou (6’20, 2022 © Gobelins)